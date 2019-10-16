В 2019 году компания OMEGA открыла новый музей в Швейцарии. Производящий ошеломляющее впечатление, новый музей OMEGA расположен в красивом, наполненном светом здании, спроектированном отмеченным наградами архитектором Сигеру Баном.
Ультрасовременная обитель долгой и незаурядной истории
Те, кто захотят углубиться в изучение прошлого, настоящего и будущего OMEGA, не будут разочарованы. Долгая и необычайная история бренда представлена наилучшим образом – через 50-метровый стальной браслет с 64 витринными окнами.
В новом музее OMEGA гости могут совершить путешествие внутрь часового механизма и не попасть при этом в зубцы шестеренок. В гигантском Speedmaster демонстрируется чудесный мультфильм, открывающий тайны внутренней работы знаменитого коаксиального часового механизма.
В дополнение к постоянным экспозициям, музей OMEGA выделил особое место для демонстрации последних достижений бренда.
Контакты и часы работы музея:
Cité du Temps SA
Nicolas G. Hayek Strasse 2
2502 Biel/Bienne
Switzerland (Швейцария)
+41 32 343 89 00
Вторник – пятница: 11:00 – 18:00
Суббота – воскресенье: 10:00 –
17:00 В понедельник музей закрыт
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