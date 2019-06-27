Во французском Сенате выбрали проект восстановления собора Парижской Богоматери
По мнению архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, стоимость восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери составит примерно 1 миллиард евро.
Ведущее место на повестке дня в мировом архитектурном сообществе на протяжении почти двух месяцев занимал вопрос о реконструкции собора после пожара, который произошел вечером 15 апреля. В результате происшествия обрушился шпиль собора, а также пострадала несущая конструкция, однако уцелели структура здания, главные произведения искусства и реликвии, хранившиеся в соборе. Пожар вызвал такое сочувствие во всем мире, что буквально за первые недели после события в фонд восстановления Нотр-Дама поступило свыше 1 млрд евро.
Не дожидаясь официального конкурса проектов реставрации, практикующие архитекторы из разных стран стали активно делиться своим концептуальным видением восстановления собора в соцсетях. У всех работ есть общая идея: их авторы предлагают отказаться от реставрации и заменить ее полной реконструкцией поврежденных частей. С помощью современных архитектурных решений художники единогласно предложили подчеркнуть связь времен. Например, французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт заявил, что при ремонте очень важно заменить детали из свинца и дуба новейшими материалами. Кроме того, он отметил, что было бы «неплохо оставить какой-нибудь след от огня, например, в виде фрески, чтобы он вошел в историю».
Архитектор Клеман Вильмен, чье бюро BASE специализируется на ландшафтной архитектуре и теме экологизации городских пространств, разработал проект городского сада на крыше собора. Он объяснил свой выбор тем, что для восстановления сводов и крыши Нотр-Дама в их утраченном виде придется вырубить 20 гектаров дубового леса. Архитектор считает, что это не имеет смысла как с экологической точки зрения, так и по причине гигантских затрат на восстановление конструктивного элемента, который останется закрытым для посещений.
Еще один представитель «зеленой», но уже бельгийской архитектуры Винсент Каллебаут видит Нотр-Дам верным своему времени примером экологического инжиниринга и призывает избегать стилистической архитектуры и превращения города в музей под открытым небом.
Несмотря на разнообразие и привлекательный философский подтекст всех предложенных вариантов реконструкции, между мастерами и жителями страны возникли разногласия: согласно опросам, французы, наоборот, хотят видеть собор в привычном виде – со старой крышей и дубовым шпилем со свинцовыми пластинами.
Заседание французского Сената поддержало выбор горожан, но оставило будущим созидателям место для компромисса. После долгих рассмотрений в конце мая был принят законопроект, согласно которому сгоревший Нотр-Дам нужно реставрировать в том виде, какой достопримечательность имела до пожара. Сенат подчеркнул, что в результате работ шпиль собора должен стать таким же, каким его в XIX веке создал знаменитый Эжен Виолле-ле-Дюк. По прогнозам министра культуры Франции Франка Риестера, реконструкция собора займет около пяти лет.
Текст: Виктория Кодзати
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