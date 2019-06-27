Во французском Сенате выбрали проект восстановления собора Парижской Богоматери

Ведущее место на повестке дня в мировом архитектурном сообществе на протяжении почти двух месяцев занимал вопрос о реконструкции собора после пожара, который произошел вечером 15 апреля. В результате происшествия обрушился шпиль собора, а также пострадала несущая конструкция, однако уцелели структура здания, главные произведения искусства и реликвии, хранившиеся в соборе. Пожар вызвал такое сочувствие во всем мире, что буквально за первые недели после события в фонд восстановления Нотр-Дама поступило свыше 1 млрд евро.

Не дожидаясь официального конкурса проектов реставрации, практикующие архитекторы из разных стран стали активно делиться своим концептуальным видением восстановления собора в соцсетях. У всех работ есть общая идея: их авторы предлагают отказаться от реставрации и заменить ее полной реконструкцией поврежденных частей. С помощью современных архитектурных решений художники единогласно предложили подчеркнуть связь времен. Например, французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт заявил, что при ремонте очень важно заменить детали из свинца и дуба новейшими материалами. Кроме того, он отметил, что было бы «неплохо оставить какой-нибудь след от огня, например, в виде фрески, чтобы он вошел в историю».

Архитектор Клеман Вильмен, чье бюро BASE специализируется на ландшафтной архитектуре и теме экологизации городских пространств, разработал проект городского сада на крыше собора. Он объяснил свой выбор тем, что для восстановления сводов и крыши Нотр-Дама в их утраченном виде придется вырубить 20 гектаров дубового леса. Архитектор считает, что это не имеет смысла как с экологической точки зрения, так и по причине гигантских затрат на восстановление конструктивного элемента, который останется закрытым для посещений.