Первая женская капсульная коллекция от Levi's

Levi's® на протяжении всей своей истории подчеркивал индивидуальность. Сейчас это стало целым трендом в индустрии моды. За последние несколько лет уличный и спортивный стили стали господствующими тенденциями, сочетающими практичность и возможность выразить себя. В этом сезоне Levi's® представляет женскую капсульную коллекцию Levi's® Bodywear: легинсы, боди и комплекты нижнего белья. Выбирая модели из новой линии, вам не придется жертвовать ни комфортом, ни собственным стилем. Коллекция Levi's® Bodywear из 6 моделей – вне времени. Она воплощает повседневный стиль и уверенность в себе

1. СПОРТИВНЫЙ БРА, THE LOGO TAPE SPORTS BRA Спортивный бра-топ с перекрещенными на спине лямками изготовлен из разработанного с учетом экологических требований волокна TENCEL™ Lyocell – ткани легче шелка и прохладнее льна. Топ доступен в пяти разных цветах, от кипенно-белого до фуксии. Дополнительной поддержкой в модели служат эластичная лента под грудью со спортивным лого Levi's и двойная ткань спереди. Накиньте поверх бра джинсовую куртку объемного кроя, и достойный Instagram образ готов. Он подойдет для любого случая: от фестиваля до бранча в выходные.

2. БРИФЫ С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ, THE HIGH RISE BRIEF Любой образ начинается с нижнего белья. Трусы Brief High-Rise с высоким вырезом на бедрах выгодно подчеркивают ноги. Благодаря использованию ткани TENCEL™ Lyocell, в этой модели вам гарантирован необходимый комфорт в течение всего дня. Наиболее выигрышно брифы с завышенной талией смотрятся в комплекте с бра-топом того же оттенка. Трехцветный спортивный лого Levi's® станет дополнительным ярким акцентом. Модель доступна в следующих расцветках: черный, белый, серый, фуксия или с камуфляжным принтом.

3. БРАЛЕТТ, THE BRALETTE Бралетт треугольной формы, с регулируемыми лямками и лого Levi's®, изготовлен из микса волокна TENCEL™ Lyocell и хлопка. Сочетание тканей обеспечивает максимальный комфорт и естественность благодаря отсутствию косточек и дополнительных вкладышей. Если вы собираетесь носить его с классическими футболками, выбирайте белый, черный или серый варианты бюстгальтера; под прозрачный топ, заправленный в джинсы Levi's® 501®, подойдет красный или персиковый.

4. БРИФЫ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ТАЛИИ, THE MID BRIEF Проводите ли вы время с друзьями, занимаетесь спортом или просто наслаждаетесь заслуженным отдыхом, белье, которые вы носите, не должно стеснять движения. Вот почему бренд Levi's® создал модель трусов Mid Brief, изготовленную из материала TENCEL™ Lyocell. В них вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Выбирайте брифы под ваш бюстгальтер или экспериментируйте с сочетанием цветов. Логотип на эластичном поясе средней посадки придает модели современный спортивный вид. В трусах Mid Brief вы сможете заниматься спортом или просто отдыхать, при этом чувствуя себя естественно в любых обстоятельствах.