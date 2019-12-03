13 декабря в 18:00 карта магазинов Сочи пополнится новым модным пространством

Модная точка pop up store by Elena Letuchaya откроется в бутике La Vetrina (ул. Роз, 46).

Елена Летучая о проекте

Я искала для себя идеальную одежду, не нашла и решила создать ее сама. Маленькое черное платье и базовый гардероб — одни из самых простых и гениальных идей в мире моды, которая решает проблему «Нечего надеть». Все, что я создала для себя, теперь вы видите в Летучем магазине. Каждое изделие изготовлено из качественного материала и отличается высоким уровнем исполнения. Сочетая базовые вещи между собой, дополняя их различными аксессуарами и новинками сезона, вы сможете составить стильный и запоминающийся образ. Эти вещи просто обязаны быть в вашем шкафу.