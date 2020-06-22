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В национальном парке Сочи откроют пешеходную тропу заграницу

Путь пройдет через парк от Туапсе до Абхазии.

 

"Мы намерены создать национальную тропу, ведущую из Туапсе в Абхазию. Маршрут будет проходить через Сочинский нацпарк.

Ключевая идея  — сделать его доступным для всех желающих.

В настоящий момент началась разработка проекта, специалисты обсуждают объекты показа.

Частью тропы станет популярный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", – говорится на официальном сайте национального парка.

Кроме того, из развлечений в парке будут доступны джиппиннг и рафтинг.

Artem,
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