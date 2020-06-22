Путь пройдет через парк от Туапсе до Абхазии.
В национальном парке Сочи откроют пешеходную тропу заграницу
Путь пройдет через парк от Туапсе до Абхазии.
"Мы намерены создать национальную тропу, ведущую из Туапсе в Абхазию. Маршрут будет проходить через Сочинский нацпарк.
Ключевая идея — сделать его доступным для всех желающих.
В настоящий момент началась разработка проекта, специалисты обсуждают объекты показа.
Частью тропы станет популярный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", – говорится на официальном сайте национального парка.
Кроме того, из развлечений в парке будут доступны джиппиннг и рафтинг.
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