В национальном парке Сочи откроют пешеходную тропу заграницу

"Мы намерены создать национальную тропу, ведущую из Туапсе в Абхазию. Маршрут будет проходить через Сочинский нацпарк.

Ключевая идея — сделать его доступным для всех желающих.

В настоящий момент началась разработка проекта, специалисты обсуждают объекты показа.

Частью тропы станет популярный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", – говорится на официальном сайте национального парка.

Кроме того, из развлечений в парке будут доступны джиппиннг и рафтинг.