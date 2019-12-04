20 лет музею. С 6 декабря по 6 февраля пройдет выставка работ художника Юрия Новикова в музее керамики
Юрий Новиков – художник с мировым признанием. Его работы находятся в отечественных и зарубежных музеях, галереях и частных коллекциях в Японии, Канады, Германии, США и других точках мира.
Ретроспективная выставка расположится в четырёх залах музея. Неповторимые пласты, вазы, блюда, декоративные панно и скульптуры предстанут взору посетителей. Экспонаты разбиты по тематикам: «Дворы моего детства», «Городские мотивы», «Золотое кольцо России», «Русский изразец», «Петербург Достоевского».
Здесь, в одном из залов, находится и изразцовая печь. Подобные ей печи раньше согревали царские семьи. Шестьсот изразцовых плиточек печи - отдельное произведение искусства. Каждая имеет свой мотив и идею. Нет ни одного повторения! У художника ушло 8 лет на исполнение работы.
Юрий Новиков сам познакомит посетителей со своим детищем. Расскажет об экспонатах, изделиях из керамики и глины.
Выставка откроется 6 декабря в 15:00. Далее выбираете для себя любой день и наслаждаетесь работами с 10:00 до 18:00 вплоть до 6 февраля.
10:00 - 18:00
ул. Леселидзе, 37/1
село Пластунка
Виктория БЕРЕЖНАЯ
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