Ретроспективная выставка расположится в четырёх залах музея. Неповторимые пласты, вазы, блюда, декоративные панно и скульптуры предстанут взору посетителей. Экспонаты разбиты по тематикам: «Дворы моего детства», «Городские мотивы», «Золотое кольцо России», «Русский изразец», «Петербург Достоевского».

Здесь, в одном из залов, находится и изразцовая печь. Подобные ей печи раньше согревали царские семьи. Шестьсот изразцовых плиточек печи - отдельное произведение искусства. Каждая имеет свой мотив и идею. Нет ни одного повторения! У художника ушло 8 лет на исполнение работы.