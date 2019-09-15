Осенняя подборка событий

XX ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ Каждый год география исполнителей, которые участвуют в мероприятии, только расширяется: в этом году любители классики услышат Богдана Нарлоха из Польши, Шабо Балаша из Венгрии, Хироко Иноуэ из Японии и Луку Гаделия из Абхазии – всего музыканты представят восемь концертов. И конечно же, участие в фестивале примет Сочинский симфонический оркестр под управлением главного дирижера Олега Солдатова. Органный зал, с 8 по 29 сентября

СПОРТ СОЧИ МАРАФОН В ежегодном забеге смогут поучаствовать все желающие, выбрав любую дистанцию: 2 км, 10 км, 21 км, эстафета «Марафон на двоих» 2 по 21 км и 42 км, а также детский забег. После марафона состоится вечеринка – тематическое пати для всех участников забега. В программе танцы, живая музыка, розыгрыш подарков и welcome drink.

Курортный проспект, 3 ноября

ЧЕТВЕРТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ RUSSIAN ANTIC FINE ART FAIR Коллекцию из пятнадцати работ английских маринистов XIX века привезет на выставку знаменитая лондонская галерея Маас, галерея Volkhonka Art Project представит работы на бумаге великих испанских живописцев Жоана Миро, Пабло Пикассо и Сальвадора Дали. Помимо этого, можно будет увидеть 25 полотен Энди Уорхола и 15 произведений художника-анималиста Хельмута Коллера. Морпорт, 20-26 сентября

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ В спектакле московского театра «Миллениум», в котором сюжет развивается внутри одной еврейской семьи, главные роли сыграли Татьяна Орлова, Андрей Чадов, Игорь Письменный, Татьяна Васильева, Александр Самойленко и Авелина Квасова. Зимний театр, 27 сентября

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ Режиссер Алексей Кирющенко, известный по работам над телесериалами «Моя прекрасная няня», «Дом кувырком», «Воронины» и «Слуга народа», помимо театрального языка, использовал еще и песни с танцами. Один сюжет сменяет другой под вечный голос Фрэнка Синатры. Зимний театр, 28 сентября