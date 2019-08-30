Чем заняться в Сочи в сентябре?
Сильнейшие пилоты мира будут соревноваться на Гран-при России «Формула-1» – главном автоспортивном событии года.
В программу включены прогулки по пит-лейну для зрителей, автограф-сессии, развлекательные
площадки с картингом и фотозонами. Здесь также пройдут международные чемпионаты «Формула-2» и «Формула-3».
Сочи Автодром, с 27 по 29 сентября
БИ-2 с симфоническим оркестром
На этот раз Би-2 выступят с симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств России дирижёра Феликса Арановского. Музыканты обещают исполнить не только свои главные хиты, но и редкие треки с предыдущих пластинок.
ДС «Большой», 15 сентября
Диана Арбенина
В прошлом году культовой группе «Ночные снайперы» исполнилось 25 лет. Музыканты продолжают праздновать это событие, гастролируя по всему миру с программой The Best-25.
ДС «Айсберг», 12 сентября
НОВАЯ ВОЛНА-2019
В этом году, помимо выступлений молодых конкурсантов и звезд отечественной эстрады, на сцене можно будет увидеть одну из самых известных британских поп-див Риту Ору.
New Wave Hall, с 24 по 30 августа
NEW ART FEST
Образовательная часть включает 20 мастер-классов от живописи до скетчинга, а также лекции от художников и искусствоведов. На арт-маркете представят продукцию более 50 брендов, а художники из арт-резиденции «Цветные горы» и финалисты юношеского конкурса «Современный взгляд на творчество» покажут свои работы.
Flacon 1170, с 2 по 6 октября
Антикварный салон "Бархатный сезон"
После выступления артистов, фуршета, шампанского и живой музыки гости смогут ознакомиться с редкими предметами искусства, шедеврами русской и западноевропейской живописи и ювелирными украшениями.
С 11 по 15 сентября
Спектакль «С кем поведешься»
Комедия состоит из нескольких сюжетов из жизни Петербурга конца XIX века. Режиссер Ленкома и ученик Марка Захарова – Роман Самгин взял за основу два водевиля «Вицмундир» и «Азъ и Фертъ».
12 сентября, Зимний театр
Спектакль "Мужчина с доставкой на дом"
В постановке режиссера Нины Чусовой по мотивам пьесы Валерия Мухарьямова «Спасибо, Марго!» главные роли исполнили Елена Воробей, Оскар Кучера и Анна
Невская.
23 сентября, Зимний театр
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