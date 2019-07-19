Чем заняться в Сочи летом?
Sochi Jazz Festival
В этом году музыкальный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival станет юбилейным. На трех крупнейших концертных площадках Сочи выступят музыканты мирового уровня, пройдут мастер-классы, джемы и творческие встречи.
Зимний театр, площадь Морпорта, КЗ «Фестивальный», 1-4 августа
БАСТА
Василий Вакуленко (он же Баста, Ноггано и Nintendо) стоял у самых истоков отечественного рэпа. Пока его хиты пели на каждой улице, он завоевывал самые крупные концертные площадки страны и сейчас продолжает концертную деятельность.
ЛД «Большой», 18 августа
СПЕКТАКЛЬ «ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА»
Трагикомичный спектакль режиссера Льва Шимелова о последнем годе жизни знаменитой Фаины Раневской. История легендарной артистки с непревзойденным юмором.
Зимний театр, 16 августа
СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Один из самых загадочных и неоднозначных романов Михаила Булгакова в постановке Московского независимого театра. Режиссер — Народный артист Российской Федерации Валерий Белякович.
Зимний театр, 30 июля
КОНЦЕРТ CRESCENDO
Ежегодный музыкальный фестиваль известного пианиста и виртуоза Дениса Мацуева пройдет при участии Сочинского симфонического оркестра, а также выдающихся молодых музыкантов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.
Зимний театр, 26-27 июля
#БЕЗРУКОВШОУ
Музыкально-драматический концерт Сергея Безрукова, в котором он и его рок-группа «Крестный папа» исполнят песни на стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, а также авторские композиции из их дебютного альбома.
КЗ «Фестивальный», 5 августа
ЕГОР КРИД
Его песни о любви занимают первые строчки хит-парадов, а клипы набирают миллионы просмотров. В 2017 году музыкант вошел в топ самых востребованных артистов мира по версии iTunes.
Арена «Ледяной куб», 27 июля
СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х
Музыкальный фестиваль для ностальгирующих по 90-м. Несколько часов танцев под живые выступления Линды, Шуры, Юлии Волковой, Вируса и многих других звезд того времени.
Арена «Ледяной куб», 26 июля
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