Чем заняться в Сочи летом?

Sochi Jazz Festival В этом году музыкальный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival станет юбилейным. На трех крупнейших концертных площадках Сочи выступят музыканты мирового уровня, пройдут мастер-классы, джемы и творческие встречи. Зимний театр, площадь Морпорта, КЗ «Фестивальный», 1-4 августа

БАСТА Василий Вакуленко (он же Баста, Ноггано и Nintendо) стоял у самых истоков отечественного рэпа. Пока его хиты пели на каждой улице, он завоевывал самые крупные концертные площадки страны и сейчас продолжает концертную деятельность. ЛД «Большой», 18 августа

СПЕКТАКЛЬ «ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА» Трагикомичный спектакль режиссера Льва Шимелова о последнем годе жизни знаменитой Фаины Раневской. История легендарной артистки с непревзойденным юмором. Зимний театр, 16 августа

СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА» Один из самых загадочных и неоднозначных романов Михаила Булгакова в постановке Московского независимого театра. Режиссер — Народный артист Российской Федерации Валерий Белякович. Зимний театр, 30 июля

КОНЦЕРТ CRESCENDO Ежегодный музыкальный фестиваль известного пианиста и виртуоза Дениса Мацуева пройдет при участии Сочинского симфонического оркестра, а также выдающихся молодых музыкантов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Зимний театр, 26-27 июля

#БЕЗРУКОВШОУ Музыкально-драматический концерт Сергея Безрукова, в котором он и его рок-группа «Крестный папа» исполнят песни на стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, а также авторские композиции из их дебютного альбома. КЗ «Фестивальный», 5 августа

ЕГОР КРИД Его песни о любви занимают первые строчки хит-парадов, а клипы набирают миллионы просмотров. В 2017 году музыкант вошел в топ самых востребованных артистов мира по версии iTunes. Арена «Ледяной куб», 27 июля