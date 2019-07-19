18+

Чем заняться в Сочи летом?

Sochi Jazz Festival

В этом году музыкальный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival станет юбилейным. На трех крупнейших концертных площадках Сочи выступят музыканты мирового уровня, пройдут мастер-классы, джемы и творческие встречи.

Зимний театр, площадь Морпорта, КЗ «Фестивальный», 1-4 августа

 

 

БАСТА 

Василий Вакуленко (он же Баста, Ноггано и Nintendо) стоял у самых истоков отечественного рэпа. Пока его хиты пели на каждой улице, он завоевывал самые крупные концертные площадки страны и сейчас продолжает концертную деятельность. 

ЛД «Большой», 18 августа

СПЕКТАКЛЬ «ОДИНОКАЯ НАСМЕШНИЦА»

Трагикомичный спектакль режиссера Льва Шимелова о последнем годе жизни знаменитой Фаины Раневской. История легендарной артистки с непревзойденным юмором.

Зимний театр, 16 августа

СПЕКТАКЛЬ «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Один из самых загадочных и неоднозначных романов Михаила Булгакова в постановке Московского независимого театра. Режиссер — Народный артист Российской Федерации Валерий Белякович.

Зимний театр, 30 июля

КОНЦЕРТ CRESCENDO 

Ежегодный музыкальный фестиваль известного пианиста и виртуоза Дениса Мацуева пройдет при участии Сочинского симфонического оркестра, а также выдающихся молодых музыкантов — лауреатов всероссийских и международных конкурсов.

Зимний театр, 26-27 июля 

#БЕЗРУКОВШОУ

Музыкально-драматический концерт Сергея Безрукова, в котором он и его рок-группа «Крестный папа» исполнят песни на стихи Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, а также авторские композиции из их дебютного альбома.

КЗ «Фестивальный», 5 августа

ЕГОР КРИД

Его песни о любви занимают первые строчки хит-парадов, а клипы набирают миллионы просмотров. В 2017 году музыкант вошел в топ самых востребованных артистов мира по версии iTunes.

 Арена «Ледяной куб», 27 июля

 

СУПЕРДИСКОТЕКА 90-Х

Музыкальный фестиваль для ностальгирующих по 90-м. Несколько часов танцев под живые выступления Линды, Шуры, Юлии Волковой, Вируса и многих других звезд того времени.

Арена «Ледяной куб», 26 июля

Комментарии (0)
Автор: Artem
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты