Общая площадь застройки двухуровневого здания с парковкой составит 3022,8 м2, площадь участка в границе проектирования 27109 м2.
В Сочи планируется строительство спортивного гипермаркета "Декатлон"
Проект нового спортивного гипермаркета разработала ГК SISDevelopment.
Участок под строительство находится в Центральном районе на левом берегу реки Сочи, около транспортной развязки Краснодарское кольцо и между улицами Конституции СССР и Пластунская.
Рядом расположены гимермаркет "Магнит" и ТРЦ "МореМолл".
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