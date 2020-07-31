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В Сочи планируется строительство спортивного гипермаркета "Декатлон"

Общая площадь застройки двухуровневого здания с парковкой составит 3022,8 м2, площадь участка в границе проектирования 27109 м2.

Проект нового спортивного гипермаркета разработала ГК SISDevelopment.

Участок под строительство находится в Центральном районе на левом берегу реки Сочи, около транспортной развязки Краснодарское кольцо и между улицами Конституции СССР и Пластунская.

Рядом расположены гимермаркет "Магнит" и ТРЦ "МореМолл".

Artem,
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