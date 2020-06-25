Пляжи Сочи получили «Голубой флаг» - международную награду лучших пляжных территорий мира

Она подтверждает чистоту берега и прибрежных вод, соответствие пляжей высоким стандартам безопасности и экологического просвещения.
Обладателями престижной награды в этом году стали 21 сочинский пляж.
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Она подтверждает чистоту берега и прибрежных вод, соответствие пляжей высоким стандартам безопасности и экологического просвещения.
Обладателями престижной награды в этом году стали 21 сочинский пляж.
- То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получили сертификат – существенное достижение для нашего города.
Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры, которая предложена туристам.
Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей.
Сегодня в Сочи находится более 30 тысяч туристов, которые размещаются в отелях, санаториях, и конечно же, ходят на пляжи, - рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.
В число пляжей с "Голубым флагом" Сочи вошли пляж отеля Pullman («Мориса Тореза»), санатория «Юг», "Взморье", "Багратион", турбазы "Чайка", пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс", пляж "Санаторий "Заполярье", "Ривьера", «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2», пляж "Отель "Камелия", пляж "Отель "Редиссон - Лазурная", "Огонек-1, "Огонек-2", детский пляж "Чайка", пляж "Radisson Blu Resort & Congress center", пляж "Radisson Blu Paradise Resort", пляж "Бридж Резорт", пляж "Бархатные Сезоны".
Среди обладателей сертификата – пляж горного курорта «Роза Хутор». Статусную награду он получает третий сезон подряд.
- Мы выполняем все требования сертификата, включая дополнительные пробы воды, уборку пляжной территории, организацию селективного сбора мусора.
На пляже проходят различные программы, направленные на популяризацию экологического формата.
У нас организована комфортная среда для маломобильных групп граждан, есть пандусы для входа в море. Это очень удобно не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых.
На пляже есть лежаки, зонтики, аэарарии, шатры-бунгало, детский клуб, зона для СПА, дайвинг, сап-серфинг. Дважды в день организован трансфер до горного курорта, что позволяет гостям совместить отдых на море и в горах, - поделилась начальник пляжа курорта «Роза Хутор» Кристина Вексельберг.
Сегодня к высоким требованиям экологического сертификата добавлены рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса.
Так на пляже «Роза Хутор» организована специальная обработка территории и оборудования, проходит тестирование сотрудников, лежаки разнесены на необходимую социальную дистанцию.
- Инфраструктура Сочи готовилась в межсезонье.
Несмотря на ограничительные мероприятия, к моменту, когда появилась возможность открывать пляжные территории, основная часть была готова принимать гостей.
Организаторы территорий выполняют все требования Роспотребнадзора в части обработки с пляжной инфраструктуры, курорт готов обеспечить безопасность гостей, - отметила глава министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.
Ирина Сизова
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