Пляжи Сочи получили «Голубой флаг» - международную награду лучших пляжных территорий мира

- То, что международная комиссия оценила сочинские пляжи и 21 из них получили сертификат – существенное достижение для нашего города.

Это говорит о безопасности, чистоте воды Черного моря, высоком качестве инфраструктуры, которая предложена туристам.

Останавливаться на этом мы не будем. Ограничения, связанные с пандемией, постепенно снимаются, мы готовы принимать гостей.

Сегодня в Сочи находится более 30 тысяч туристов, которые размещаются в отелях, санаториях, и конечно же, ходят на пляжи, - рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

В число пляжей с "Голубым флагом" Сочи вошли пляж отеля Pullman («Мориса Тореза»), санатория «Юг», "Взморье", "Багратион", турбазы "Чайка", пляж оздоровительного комплекса "Дагомыс", пляж "Санаторий "Заполярье", "Ривьера", «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2», пляж "Отель "Камелия", пляж "Отель "Редиссон - Лазурная", "Огонек-1, "Огонек-2", детский пляж "Чайка", пляж "Radisson Blu Resort & Congress center", пляж "Radisson Blu Paradise Resort", пляж "Бридж Резорт", пляж "Бархатные Сезоны".

Среди обладателей сертификата – пляж горного курорта «Роза Хутор». Статусную награду он получает третий сезон подряд.