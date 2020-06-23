Инициативная группа виноградарей Сочи высадила на территории Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя небольшой парк из двадцати пяти кустов винограда сорта "Курчанский" (лучше всего подходит для производства Кагора) и Качич (древнейший абхазский сорт).
Ассоциация виноградарей Сочи высадила "Сад Памяти" на территории Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя
Всего по всему миру будут высажены 27 миллионов деревьев, в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.
Несмотря на дождливую погоду и каменистую почву посадка прошла благоприятно, архимандрит Храма Флавиан (Осколков) благословил сад и благое дело ассоциации.
Он сам вкопал первый куст, и, как выяснилось, оказался агрономом-любителем, который разбирается в разного рода культурах.
В художественной росписи Храма Нерукотворного Образа Христа можно увидеть виноградную лозу, она часто встречается в убранствах многих храмах.
Спаситель сказал на Тайной Вечере: "Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — Виноградарь... Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода" (Ин 15:1, 5).
Поэтому небольшой виноградный "Сад памяти", посвященный юбилею победы станет еще одним украшением территории одного из самых благодатных мест Олимпийского парка.
Ассоциация виноградарей Сочи взяла на себя ответственность по уходу за садом, и эта акция одна из немногих, в рамках большого проекта развития "Парка винограда в Сочи", следующий шаг — фестиваль "Мамина Малина", который пройдет в конце июля для виноделов-любителей города.
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