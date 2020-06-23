Ассоциация виноградарей Сочи высадила "Сад Памяти" на территории Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя

Всего по всему миру будут высажены 27 миллионов деревьев, в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Несмотря на дождливую погоду и каменистую почву посадка прошла благоприятно, архимандрит Храма Флавиан (Осколков) благословил сад и благое дело ассоциации.

Он сам вкопал первый куст, и, как выяснилось, оказался агрономом-любителем, который разбирается в разного рода культурах.