Молодые кинематографисты, которые планируют снимать фильмы на Кубани, получат поддержку

Начинающие сценаристы, режиссеры или продюсеры получат возможность выиграть грант 500 тысяч рублей на реализацию проекта от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России.

Мероприятие состоится при поддержке регионального департамента инвестиций и развития МСП в рамках Всероссийского питчинга дебютантов.

Начиная с 2013 года участие в отборах уже приняло участие более 6000 проектов, по итогам снято 150 фильмов.

- Юг России славен своим гостеприимством, традициями, красотами природы, и, безусловно, талантами.

В рамках питчинга представители ведущих продюсерских компаний, входящих в экспертный совет конкурса, смогут оценить достойные работы дебютантов, а также смогут ознакомиться с уникальными локациями региона, - рассказал руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» Дмитрий Якунин.

Участники питчинга должны быть гражданами России моложе 35 лет.

Заявку на участие можно подать бесплатно до 15 июля.

Всем авторам, прошедшим предварительный отбор, будет представлена возможность презентовать свой проект экспертному совету, который выберет лауреатов.

В рамках питчинга пройдет образовательная программа: тренинги и мастер-классы от успешных профессионалов киноиндустрии, встречи с приглашенными гостями и членами экспертного совета питчинга.

Ирина Сизова



