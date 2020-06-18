Три новых персонажа из перезапуска легендарного мультфильма «Ну, погоди!» станут символами горного курорта «Роза Хутор» в Сочи

- Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей.

Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример.

Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей.

Нам они очень нравятся, – рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская.

Эти персонажи неслучайны, они появились в концепции и сценарии сериала по инициативе партнера проекта – горного курорта «Роза Хутор».

Новые образы из перезапуска «Ну, погоди!» вскоре станут маскотами, то есть персонажами-талисманами «Роза Хутор».

Их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции.

- Есть несколько причин, по которым мы предложили именно этих персонажей.

Во-первых, косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен наш курорт.

А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта.

Во-вторых, черты характеров героев соответствуют ценностям бренда «Роза Хутор». Косуля Уля – это динамизм, позитив и эмоции.

Барсук Тим олицетворяет традиции, надежность и безопасность, а Ежик Шу – технологичность и изобретательность.

И, наконец, это просто симпатичные и харизматичные персонажи, которые, я уверен, понравятся зрителям и гостям «Роза Хутор», – отметил председатель Совета директоров курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

О подписанном соглашения о сотрудничестве в рамках перезапуска сериала «Ну, погоди!» между киностудией «Союзмультфильм» и горным курортом «Роза Хутор» было объявлено в марте 2020 года.

В обновленном мультфильме будут использованы узнаваемые локации курорта, а также современные виды спорта и развлечений, доступные на нем.

При этом интеграция партнера в сериал не будет носить рекламный характер. Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» в формате квази-3D состоится уже в этом году.

В первом сезоне выйдет 26 эпизодов длительностью по семь минут.

Ирина Сизова