Аэропорт Сочи с 1 июня готовится принимать прямые рейсы из 13 городов России

Прямые рейсы планируются из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Омска, Оренбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ульяновска, Уфы.

Кроме того, с июля начнут летать самолеты из Белгорода, Магнитогорска и Томска.

Также с 1 июня в Сочи будет осуществлять вылеты авиакомпания Azur air из Екатеринбурга, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы.

А с 1 июля прямые рейсы из Калининграда в Сочи запустить авиакомпания «Победа».