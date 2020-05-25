Малыши появились на свет в единственном зоопарке города в санатории «Октябрьский» у необычной пары.
В Сочи впервые родились дикобразы
Мама – жгучая брюнетка - черный дикобраз Розочка, а папа – настоящий блондин – редкий белый дикобраз Кактус.
Животных передали в зоопарк из цирка Гии Эрадзе полгода назад.
Появление у них детенышей в неволе – явление редкое.
В зоопарке это объясняют отсутствием туристов во время карантина.
- Родились два маленьких дикобраза. Они очень сильные.
Когда они появились на свет, у них было по пять иголок, а буквально через пару дней – уже 30, - рассказала руководитель санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.
За два месяца карантина пара дикобразов – не единственная, кто обзавелся потомством в зоопарке.
У ослицы Джулии появился осленок Джоси. Мамой стала и карликовая зеленая мартышка.
Она оказалась очень заботливой - постоянно держит малыша на руках и ласкает его.
И это еще не финал бэби-бума: в зоопарке ждут появления жеребят у зебр.
Ирина Сизова
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