В Сочи впервые родились дикобразы

- Родились два маленьких дикобраза. Они очень сильные.

Когда они появились на свет, у них было по пять иголок, а буквально через пару дней – уже 30, - рассказала руководитель санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

За два месяца карантина пара дикобразов – не единственная, кто обзавелся потомством в зоопарке.

У ослицы Джулии появился осленок Джоси. Мамой стала и карликовая зеленая мартышка.

Она оказалась очень заботливой - постоянно держит малыша на руках и ласкает его.

И это еще не финал бэби-бума: в зоопарке ждут появления жеребят у зебр.

Ирина Сизова