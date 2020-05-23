Причина резкого похолодания - вторжение холодной, северной умеренной воздушной массы, вслед за холодным атмосферным фронтом, который пришел на территорию курорта.
В последние дни весны в горах Сочи на высоте 2320 м над уровнем моря выпал снег
— Интенсивные осадки начались 22 мая в 20:30.
По состоянию на 12 часов субботы выпало 74 мм осадков, это 74 литра на каждый кв. м поверхности, более пяти вёдер, что довольно много.
Общая высота снежного покрова на "Роза Пик" (2320 м над уровнем моря) сейчас 73 см.
Хлопья снега выпадали до отметки 1200 м над уровнем моря, — рассказали на курорте "Роза Хутор".
Синоптики курорта отметили, что несколько дней назад, 21 мая, на "Роза Пик" дневной максимум температуры воздуха составил +13.9.
При этом, снег в конце весны - явление редкое, но не экстремальное.
Объяснить это можно вторжением холодной воздушной массы.
По данным синоптиков, скоро температура воздуха начнёт расти, хотя в ближайшие две ночи на Роза Пик будут наблюдаться заморозки.
Сохранится неустойчивая погода с осадками.
- Фронт был очень контрастным по температурам, был связан со струйным течением на высотах, что объясняет его медленную скорость смещение и такое большое количество осадков.
Мы сейчас находимся в одной воздушной массе с Москвой, с центром России, где холодная погода наблюдается всю неделю.
Подобные вторжения холода хоть и редки для третьей декады мая, не являются чем-то из ряда вон выходящим, с учётом установившегося меридионального типа атмосферной циркуляции.
Температура воздуха на высоте 2320 м над уровнем моря опустилась до -1 градуса, нулевая изотерма сейчас на высоте 1600 м, ниже - слабый плюс, - пояснил синоптик курорта "Роза Хутор" Адриан Коротеев.
Ирина Сизова
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