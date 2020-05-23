В последние дни весны в горах Сочи на высоте 2320 м над уровнем моря выпал снег

— Интенсивные осадки начались 22 мая в 20:30.

По состоянию на 12 часов субботы выпало 74 мм осадков, это 74 литра на каждый кв. м поверхности, более пяти вёдер, что довольно много.

Общая высота снежного покрова на "Роза Пик" (2320 м над уровнем моря) сейчас 73 см.

Хлопья снега выпадали до отметки 1200 м над уровнем моря, — рассказали на курорте "Роза Хутор".