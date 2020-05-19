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В Сочи с 1 июня планируют открыть 65 пляжей санаториев

Несмотря на введеный в городе режим карантина, подготовка к курортному сезону началась еще в марте.

К приему туристов готовятся все 190 пляжей Сочи — 82 муниципальных и 108 пляжей санаторно-курортных организаций. 

Они откроются при благоприятных условиях по COVID-19 и снятии режима карантина. 

С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории с медицинской лицензией.

Всего на курорте туристам будут доступны 65 пляжей. 

Как пояснили в администрации города, пляжи будет разрешено посещать только отдыхающим санаториев.

Для других море будет закрыто. Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой. 

На данный момент идет активная подготовка всей курортной инфраструктуры и как только ограничительные мероприятия по карантину будут сняты, все пляжи и объекты размещения будут открыты. 

В этом году особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности, соблюдению мер и норм социального дистанцирования, информированию посетителей пляжа.

Так, по рекомендации Роспотребнадзора, лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга.

Artem,
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