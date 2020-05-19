В Сочи с 1 июня планируют открыть 65 пляжей санаториев

Они откроются при благоприятных условиях по COVID-19 и снятии режима карантина.

С 1 июня при условии стабильной эпидемиологической обстановки будут открыты санатории с медицинской лицензией.

Всего на курорте туристам будут доступны 65 пляжей.

Как пояснили в администрации города, пляжи будет разрешено посещать только отдыхающим санаториев.

Для других море будет закрыто. Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

На данный момент идет активная подготовка всей курортной инфраструктуры и как только ограничительные мероприятия по карантину будут сняты, все пляжи и объекты размещения будут открыты.

В этом году особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности, соблюдению мер и норм социального дистанцирования, информированию посетителей пляжа.

Так, по рекомендации Роспотребнадзора, лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга.