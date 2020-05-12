План поэтапного снятия карантина в Сочи

С сегодняшнего дня возобновляют работу все промышленные предприятия, сельского хозяйства и предприятия связи.

С 23 мая – все стройки, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

Также с 23 мая открывается внутримуниципальное сообщение – в городах и районах пропуски будут не нужны.

Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но сохраняется запрет на передвижение между муниципалитетами – только по красным пропускам.

Масочный режим будет действовать и после 23 мая.