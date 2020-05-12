Рассказываем, что и в каком режиме начнет работать в ближайшее время на курорте.
План поэтапного снятия карантина в Сочи
С сегодняшнего дня возобновляют работу все промышленные предприятия, сельского хозяйства и предприятия связи.
С 23 мая – все стройки, организации, предоставляющие бытовые услуги, магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.
Также с 23 мая открывается внутримуниципальное сообщение – в городах и районах пропуски будут не нужны.
Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но сохраняется запрет на передвижение между муниципалитетами – только по красным пропускам.
Масочный режим будет действовать и после 23 мая.
С 1 июня планируется возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию.
При этом курортный сбор обнуляется.
На территории края он не будет взиматься до 1 января 2021 года.
Предлагается новая региональная мера поддержки – в 2020 году на 50% снизить организациям и индивидуальным предпринимателям аренду недвижимости и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Экономия для таких предприятий составит более 800 млн рублей. Сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
На сегодняшний день в нашем городе есть 65 санаториев, которые имеют медицинскую лицензию. Общая койкоемкость составляет около 40 тысяч мест.
У нас есть большой запас времени, чтобы к 1 июня они были готовы к туристическому сезону, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.