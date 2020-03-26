Туристов просят воздержаться от поездки в Сочи в выходные дни

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.

Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России.

При этом продлены школьные каникулы.

В то же время в Сочи устанавливается теплая погода, что всегда привлекает в город туристов.

Однако власти просят гостей воздержаться от поездок и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю", - написал в своем Instagram Копайгородский.

Он также призвал жителей Сочи воздержаться от посещения общественных мест и минимизировать контакты, несмотря на солнечную и теплую погоду.

По данным властей региона на среду, в Краснодарском крае проходят лечение восемь человек, заразившихся коронавирусом, при этом четверо из них находятся в Сочи.

РИА Новости