Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не приезжать на курорт в объявленные выходные дни и школьные каникулы из-за угрозы распространения коронавируса.
Туристов просят воздержаться от поездки в Сочи в выходные дни
Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России.
При этом продлены школьные каникулы.
В то же время в Сочи устанавливается теплая погода, что всегда привлекает в город туристов.
Однако власти просят гостей воздержаться от поездок и оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
"Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю", - написал в своем Instagram Копайгородский.
Он также призвал жителей Сочи воздержаться от посещения общественных мест и минимизировать контакты, несмотря на солнечную и теплую погоду.
По данным властей региона на среду, в Краснодарском крае проходят лечение восемь человек, заразившихся коронавирусом, при этом четверо из них находятся в Сочи.
РИА Новости
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