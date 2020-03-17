18+

В Telegram создали бот, который дописывает истории, якобы сводя все к эротической тематике

В Twitter появилась новость от пользователя Дипмиссия Уругвая, который разработал бот Нейрофанфик и поделился в своём аккаунте, что обучил нейросеть на эротических фанфиках.

Мы перешли по оставленной им ссылке , где он призывает других пользователей попробовать новый канал и решили пообщаться с ботом. На слово «привет» бот выдал начало какой-то истории, где пока не было ничего эротического.

Внизу активная кнопка «хочу продолжение» , нажимая на которую появляется продолжение истории.

Далее мы спросили у бота «как дела?» и «что дальше?»  В ответ он проложил писать пока вполне приемлемый контент.

Не получив ничего эротического, мы закинули боту несколько слов на нужную тематику -  «секс», «эротика», «страсть», но бот сегодня явно без эротического вдохновения.

Попробуйте и вы, если не чем себя занять вечерами, может получится занятный роман.

Artem,
Комментарии

Наши проекты