В Сочи заработала лаборатория, которая будет диагностировать коронавирус

Такие анализы берут у всех пациентов из групп риска.

«Исследования проводятся в Краснодаре на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», а также сегодня откроется дополнительная лаборатория в Сочи, которая будет проводить исследования на побережье, для удобства жителей и отдыхающих», - сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.

Как сообщалось ранее, на Кубани зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.