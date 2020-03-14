Жители и гости города-курорта, без явных симптомов заболевания, которые посещали страны с неблагоприятной эпидемобстановкой, смогут обратиться в любую поликлинику Сочи. Там у них возьмут два смыва – носоглостки и ротовой полости.
В Сочи заработала лаборатория, которая будет диагностировать коронавирус
Такие анализы берут у всех пациентов из групп риска.
«Исследования проводятся в Краснодаре на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», а также сегодня откроется дополнительная лаборатория в Сочи, которая будет проводить исследования на побережье, для удобства жителей и отдыхающих», - сказала замруководителя краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Гречаная.
Как сообщалось ранее, на Кубани зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.
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