- Программа Smart позволяет отслеживать перемещение инспекторов, интенсивность охраны участков, выявлять пробелы, которые есть, где нет охраны и планировать охранные мероприятия для их проведения в соответствие с имеющимися ресурсами, - пояснил директор представительства Всемирного фонда дикой природы WWF в экорегионе Российский Кавказ Валерий Шмунк.

Система представляет собой мобильное приложение, которое ставится на смартфоны инспекторов заповедника. Все данные собираются на едином сервере. Причем для этого даже не требуется мобильная связь. Инспекторам не нужно больше носить с собой навигаторы или видео-регистраторы.

- Система помогает в том числе вести летопись природы. Сегодня инспектора после возвращения из рейда заполняют полевые дневники. Естественно, что что-то может забыться, затеряться. Научным сотрудникам приходится переводить рукописные записки в электронный вид. Smart помогает решить все эти вопросы, - рассказал Валерий Шмунк.

Особое значение система играет в плане безопасности. Сегодня за территорию Кавказского заповедника отвечают 90 инспекторов, которые проводят постоянные обходы. За последний год ими было зафиксировано 400 правонарушений различного характера. На памятнике погибшим инструкторам уже значится 16 фамилий.

- Понятно, что система не защитит от пули, но благодаря пониманию точки координат гораздо легче найти потерявшегося человека и собрать доказательную базу, - отметил директор представительства Всемирного фонда дикой природы WWF в экорегионе Российский Кавказ Валерий Шмунк.

Система Smart уже внедрена на особо-охраняемых территориях в 50 странах мира. В России она пока действует на Дальнем Востоке, в Уссурийском заповеднике. Благодаря ей ученые получают новые данные о редких животных – амурских тиграх. В Кавказском заповеднике этот опыт может применяться для переднеазиатских леопардов.

Ирина СИЗОВА.