Адлерский бамбук для китайских панд

Обычно меню больших панд состоит из пяти видов бамбука. Каждую пятницу их доставляют из провинции Сычуань.

- Две недели назад у нас были сложности с доставкой - мы не получили плановую поставку бамбука из Китая. Мы сразу же оформили поставку из Адлера, которую уже получили на прошлой неделе, в течение этой недели ожидаем поставку из Нидерландов. Партии из Китая также не отменены. В данный момент на границе Чэнду создан специальный канал для беспрепятственного прохода партий бамбука в Россию. Китайский бамбук подвергается специальной дезинфекции, - сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

Руководитель зоопарка подчеркнула, что в случае ограничений на ввоз бамбука из Китая и Нидерландов, он будет поставляться из Адлера.

Ирина СИЗОВА.