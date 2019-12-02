– При его создании мы были вдохновлены образом комочка снега – снежка. Который, как известно, является прототипом стеклянных шаров: главного украшения новогодних ёлок, – рассказала заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи Элина Баранская.

В этом году базовые цвета украшений: синий, красный, белый и золотой.