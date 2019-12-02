Собака.ru подробно разузнала у департамента оформления и дизайна городской среды о концепции оформления к Новому 2020 году
Главные образы праздничного оформления – ель, снежинка и снеговик. В дополнение к традиционным атрибутам, в 2020 году на улицах появится новый герой – «Снежик».
– При его создании мы были вдохновлены образом комочка снега – снежка. Который, как известно, является прототипом стеклянных шаров: главного украшения новогодних ёлок, – рассказала заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи Элина Баранская.
В этом году базовые цвета украшений: синий, красный, белый и золотой.
Для дневного оформления лучше использовать гирлянды из искусственной хвои, украшенной шарами белого, синего, красного, зелёного и золотого цветов.
В ночное время неотъемлемые элементы - гирлянды и световые фигуры в цветовой гамме «морозная свежесть» и «синий морской».
Новогоднее оформление 2020 это:
- 17 крупных искусственных елей;
- 263 декоративных флага;
- 30 медиаэкранов и медиафасадов, где будут показывать поздравления;
- 1000 снежинок и гирлянд.
Дополнят праздничную атмосферу арт-объекты и креативные фотозоны.
Виктория БЕРЕЖНАЯ
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