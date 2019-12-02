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Необычные декорации и новые герои. Концепция празднования Нового года Сочи-2020

Собака.ru подробно разузнала у департамента оформления и дизайна городской среды о концепции оформления к Новому 2020 году

Главные образы праздничного оформления  – ель, снежинка и снеговик. В дополнение к традиционным атрибутам, в 2020 году на улицах появится новый герой  – «Снежик». 

 

  • Такими милыми стикерами дизайнеры предлагают украшать витрины магазинов

  • Такими милыми стикерами дизайнеры предлагают украшать витрины магазинов

     

 – При его создании мы были вдохновлены образом комочка снега  – снежка. Который, как известно, является прототипом стеклянных шаров: главного украшения новогодних ёлок,  – рассказала заместитель директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации города Сочи Элина Баранская.

В этом году базовые цвета украшений: синий, красный, белый и золотой.

Для дневного оформления лучше использовать гирлянды из искусственной хвои, украшенной шарами белого, синего, красного, зелёного и золотого цветов. 

В ночное время неотъемлемые элементы - гирлянды и световые фигуры в цветовой гамме «морозная свежесть» и «синий морской».

Новогоднее оформление 2020 это: 

  • 17 крупных искусственных елей;
  • 263 декоративных флага;
  • 30 медиаэкранов и медиафасадов, где будут показывать поздравления;
  • 1000 снежинок и гирлянд. 

Дополнят праздничную атмосферу арт-объекты и креативные фотозоны.

 

Виктория БЕРЕЖНАЯ 

 

Artem,
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