От освежающих коктейлей до сытных десертов

Пряничный домик

В траттории «Феттуччине» расширили направление кондитерского цеха: теперь здесь не только домашняя итальянская кухня, но и большое разнообразие десертов.

Вслед за обновлениями в ресторане появилась витрина со сладостями и тортами. Их можно попробовать здесь же, унести домой, а также заказать кондитеру торт любой сложности на свой праздник или в подарок. Кофейный и шоколадный маффины могут заменить собой полноценный десерт, а яркие клубничные и апельсиновые пирожные – создать праздничную атмосферу.

Маршмеллоу идеально сочетается с тортами и всеми любимыми какао и горячим шоколадом, тая и превращаясь в густую пористую пенку. А веселые кейк-попсы и леденцы удобно есть, взяв с собой. Но главным экспонатом витрины маленькие посетители единогласно выбирают детский торт Candy, оформленный в минималистичном стиле и украшенный меренгами и леденцами, как в сказке про Гензель и Гретель.

Теперь траттория ориентирована на детскую аудиторию еще больше: кроме детских мастер-классов, мероприятий, игрового уголка и специальных позиций в меню для самых маленьких, здесь можно заказать настоящий кэнди-бар с многоярусным тортом для детского торжества – как для проведения его в Fettuccine, так и дома.



Театральная ул., 11