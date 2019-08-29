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От освежающих коктейлей до сытных десертов

Гастрономический обозреватель журнала выбрала самые необычные блюда из летних меню сочинских ресторанов.

Пряничный домик

В траттории «Феттуччине» расширили направление кондитерского цеха: теперь здесь не только домашняя итальянская кухня, но и большое разнообразие десертов.

Вслед за обновлениями в ресторане появилась витрина со сладостями и тортами. Их можно попробовать здесь же, унести домой, а также заказать кондитеру торт любой сложности на свой праздник или в подарок. Кофейный и шоколадный маффины могут заменить собой полноценный десерт, а яркие клубничные и апельсиновые пирожные – создать праздничную атмосферу.

Маршмеллоу идеально сочетается с тортами и всеми любимыми какао и горячим шоколадом, тая и превращаясь в густую пористую пенку. А веселые кейк-попсы и леденцы удобно есть, взяв с собой. Но главным экспонатом витрины маленькие посетители единогласно выбирают детский торт Candy, оформленный в минималистичном стиле и украшенный меренгами и леденцами, как в сказке про Гензель и Гретель.

Теперь траттория ориентирована на детскую аудиторию еще больше: кроме детских мастер-классов, мероприятий, игрового уголка и специальных позиций в меню для самых маленьких, здесь можно заказать настоящий кэнди-бар с многоярусным тортом для детского торжества – как для проведения его в Fettuccine, так и дома.


Театральная ул., 11

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Автор: Artem
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