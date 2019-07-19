Место под солнцем

Все блюда здесь можно заказывать, не покидая удобного шезлонга или кровати-ракушки, с утра до самого вечера. Одновременно с переездом произошла перезагрузка меню: в нем появились новые закуски с рыбой и паста с морепродуктами, а также пицца с новой, улучшенной рецептурой теста из итальянской муки. Его особенность в том, что для приготовления пиццы тесто замешивается вручную и долго вызревает — более двенадцати часов.

Благодаря этому она получается пышная и хрустящая. В списке новинок – пицца с лососем и маскарпоне и пицца с грушей и сыром дорблю. Морепродуктам в DELMAR уделяется особое внимание. Здесь и паста с мидиями, креветками, осьминогами и кальмарами со сливочным соусом и соусом песто, и спагетти с вонголе с винным соусом и вяленой икрой тунца, и соте из вонголе, приготовленными по технологии быстрой обжарки с белым вином, рыбным бульоном, свежим чили перцем и зеленью.

Не обошлось и без плато с тремя видами креветок: шипастыми шримс, магаданскими и тигровыми. Однако сколько гостя креветками ни корми, он все смотрит в десертную карту. На кухне это предусмотрели и создали десерт специально для жаркого дня на пляже – холодный итальянский десерт семифредо со вкусом малины, который подается с шоколадно-кофейным соусом.

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