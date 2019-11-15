Атмосферная осень и ее особенный шарм навеяли на мысли о создании концепции «Гастрономический Кавказ».

Гостей ужина ждет сет авторских блюд, приготовленных бренд-шефом D.O.M. Айдаром Бакировым и бренд-шефом RODINA Grand Hotel & SPA - Владимиром Зотеевым. Мастера кулинарного искусства по-новому взглянут на национальные кавказские блюда.

Только на один вечер в одном меню — невероятное сочетание сочного мяса, свежих овощей, пикантных соусов и секретных ингредиентов.⠀

Винное сопровождение гастрономического ужина представит проект «L-Wine».

Станьте гостем особенного по своей атмосфере гастроужина, который состоится 22 ноября в 19:00 в ресторане «Черная Магнолия».

Стоимость ужина: 3900 руб.

Предварительное бронирование. Количество мест ограничено.

Забронировать стол: 8 800 200 77 93