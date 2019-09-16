В GRILL’AGE ваши дети будут кушать

Вот уже пять лет семейный ресторан GRILL’AGE с удовольствием посещают родители с детьми. Там есть детская игровая комната с няней, детское меню и парковка. Сейчас поводов посетить ресторан стало ещё больше – GRILL’AGE обновил детское меню и юных гостей ожидает много интересного.

Начать можно с оригинальной подачи котлет на палочке в форме эскимо. Наконец-то ребенка не надо уговаривать съесть котлетку — он сам будет её просить. Проверено. В качестве альтернативы можно заказать бургер на красной булочке, совсем как для взрослых — с куриной котлетой и сыром Чеддер. К нему подадут полезную альтернативу традиционному картофелю – батат-фри

Почувствовать себя шеф-поваром ребенок сможет, самостоятельно приготовив пиццу-конструктор. Надеваем поварскую форму, раскладываем все нужные ингредиенты на основе из теста, отдаем запекать в печь и, вуаля! – пицца готова. Отказаться невозможно. На сладкое можно тоже взять пиццу, но сладкую. Клубника со взбитыми сливками, мармеладные мишки, шоколадные вафли, печенье Орео и М&M’s. И всё это на одной пицце? Да, такое возможно.

Для поклонников вау-эффектов в меню есть два самых инстаграмных коктейля – фрик-шейки «Шоко» и «Пинк». Родителям остается наслаждаться блюдами взрослого меню и общением.