Ростов и Батуми свяжет прямой авиарейс

Первый прямой перелет между Ростовом и Батуми открывает авиакомпания «Победа». Об этом сообщил портал «Ростов-Транспорт». Рейсы будут выполняться с 6 июня по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Расписание уточняется, ориентировочно рейс будет отправляться из Ростова в 11:35 и прибывать в Батуми в 14:05.

В настоящее время в Батуми из Ростова можно уехать на автобусе. Прямые рейсы из Ростова осуществляются в Тбилиси авиакомпанией «Победа».

Фото: tonkosti.ru