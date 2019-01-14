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Ростов и Батуми свяжет прямой авиарейс

Первый прямой перелет между Ростовом и Батуми открывает авиакомпания «Победа». Об этом сообщил портал «Ростов-Транспорт». Рейсы будут выполняться с 6 июня по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.  Расписание уточняется, ориентировочно рейс будет отправляться из Ростова в 11:35 и прибывать в Батуми в 14:05.

В настоящее время в Батуми из Ростова можно уехать на автобусе. Прямые рейсы из Ростова осуществляются в Тбилиси авиакомпанией «Победа».

Фото: tonkosti.ru

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Автор: Алиса
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