Ростов и Батуми свяжет прямой авиарейс
Первый прямой перелет между Ростовом и Батуми открывает авиакомпания «Победа». Об этом сообщил портал «Ростов-Транспорт». Рейсы будут выполняться с 6 июня по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Расписание уточняется, ориентировочно рейс будет отправляться из Ростова в 11:35 и прибывать в Батуми в 14:05.
В настоящее время в Батуми из Ростова можно уехать на автобусе. Прямые рейсы из Ростова осуществляются в Тбилиси авиакомпанией «Победа».
Фото: tonkosti.ru
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