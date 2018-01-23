В Ростове одни из самых маленьких квартир в России

К такому выводу пришли специалисты сервиса бесплатных объявлений «Юла», проанализировав рынок вторичной недвижимости за 2017 год.

В 2017 году средняя стоимость квартир, продаваемых на сервисе бесплатных объявлений «Юла» в Ростове-на-Дону, составила 2,8 миллиона рублей. Это на на 18,1% ниже средней стоимости жилья по стране, и почти в три раза дешевле, чем квартиры в Москве, и в два раза дешевле, чем квартиры в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Сочи.

При этом в Ростове оказался один из самых дорогих квадратных метров – 52,2 тысячи рублей (это на 8,2% выше, чем в среднем по стране), и самая маленькая средняя площадь квартиры среди городов миллионников – 49,1 квадратный метр.