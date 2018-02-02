В Ростове появился федеральный сервис доставки готового #пп «Ели-Худели»

Сервис «Ели-Худели» был открыт в 2014 году в Барнауле предпринимателями Константином Дорониным и Евгением Кураковым. В настоящий момент сервис работает в 46 городах России.

«Ели-худели» — это пакеты готовой и полезной еды на весь день. В один пакет входят завтрак, обед, ланч, ужин и сладкий комплимент от шеф-повара. Над составлением меню работают профессиональные диетологи, а готовят еду опытные повара. Разработанная система правильного питания позволяет похудеть, не подсчитывая калории каждого блюда, и не изнуряя себя диетами.

В меню входит 56 блюд, которые состоят из привычных и натуральных ингредиентов, и ни одно из блюд не повторяется в течение 14-ти дней.

— «”Ели-худели”» это не служба доставки готовых обедов, это система, разработанная с учетом множества критериев, которые позволят привести себя в форму, не тратя времени на готовку, походы по магазинам, расчеты меню и калорий», — говорит сооснователь сети правильного питания Евгений Кураков.

Приобрести первый пакет всего за 695 рублей, а также недельную или месячную подписку можно на сайте hudeli.ru, или позвонив по бесплатному телефону 8-800-2222-804, после чего курьер доставит заказ по указанному адресу.