Масса велосипеда составляет 13,9 кг — разработчики отмечают, что это намного меньше, чем у всех аналогичных устройств. Кроме того, Saigon имеет GPS с подключением по 4G для навигации, сенсоры движения и Bluetooth для подключения к смартфону, а также специальный встроенный экран.
В Ирландии создан электровелосипед Saigon с запасом хода 200 км
Поставки Saigon начнутся первым покупателям в сентябре 2020 года.
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