Масса велосипеда составляет 13,9 кг — разработчики отмечают, что это намного меньше, чем у всех аналогичных устройств. Кроме того, Saigon имеет GPS с подключением по 4G для навигации, сенсоры движения и Bluetooth для подключения к смартфону, а также специальный встроенный экран.