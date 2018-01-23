Интерьерный салон «Арредаменти» выпустил собственную коллекцию декора

Виктория Давыдова руководитель салона «Арредаменти»

С Олесей мы познакомились с помощью Инстаграм. Меня поразила ее способность превращать обычное стекло в произведения искусства, я сразу же захотела сделать совместную работу. Мы списались, я рассказала, что нам нужно, Ольга сделал эскизы и сами вазы, и вот они в Ростове, в нашем салоне».