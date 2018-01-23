Интерьерный салон «Арредаменти» выпустил собственную коллекцию декора

Коллекция ваз – результат коллаборации салона «Арредаменти» и петербургского скульптора Олеси Горициной, которая создает авангардные предметы интерьера из стекла. В коллекции 11 ваз, каждая создана вручную и представлена в единственном экземпляре. Стоимость варьируется от трех до двенадцати тысяч рублей.

  • Олеся Горицина

  • Коллекция вас goritsina&arredamenti

Виктория Давыдова

руководитель салона «Арредаменти»

С Олесей мы познакомились с помощью Инстаграм. Меня поразила ее способность превращать обычное стекло в произведения искусства, я сразу же захотела сделать совместную работу. Мы списались, я рассказала, что нам нужно, Ольга сделал эскизы и сами вазы, и вот они в Ростове, в нашем салоне».

Интерьерный салон «Арредаменти», ул. Народного Ополчения, 213

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Автор: Галина
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