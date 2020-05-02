По состоянию на 2 мая общее количество зараженных в Ростовской области составляет 1106
За сутки в Ростовской области коронавирус выявили у 80 человек
Новые больные зарегистрированы в Ростове-на-Дону (14), Новошахтинске (11), Октябрьском (6) районе, Зверево (5), Белокалитвинском (5), Зерноградском (4), Красносулинском (4) районах, Батайске (4), Чертковском (4) районе, Волгодонске (3), Зимовниковском (3) районе, Шахтах (3), Донецке (2), Новочеркасске (1), Аксайском (1), Тацинском (1), Кагальницком (1), Веселовском (1), Обливском (1), Заветинском (1), Каменском (1), Милютинском (1), Мясниковском (1), Семикаракорском (1) и Матвеево-Курганском (1) районах.
101 человек выздоровел, умерли 9.
Среди новых заболевших 36,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 46,3% - от 46 до 65 лет, 3,7% - от 66 до 79 лет, 8,7% - старше 80 лет, 5% - дети.
На самоизоляции по месту жительства в настоящее время находятся 6341 человек, сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Лабораториями региона за сутки проведено 2214 тестов на коронавирусную инфекцию. Всего лабораторное обследование на коронавирус прошли 36 128 человек
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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