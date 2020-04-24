По данным на 24 апреля, в Ростовской области зафиксировано 533 случаев коронавирусной инфекции.
За последние сутки в Ростовской области выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусом
В Ростовской области ухудшилось самочувствие нескольких пациентов с коронавирусом. По состоянию на 24 апреля состояние семерых оценивается как тяжёлое&
Все тяжёлые пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное. На стационарном лечении находятся 105 человек, в обсерваторе - 25.
В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 3 933 человека, из них на самоизоляции — 3 908. Заражённых зарегистрировали уже практически на всех территориях региона.
Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что выход на плато в регионе ожидается в конце апреля-начале мая. Это будет возможно при строгом соблюдении карантинных норм.
Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома). Для работающих граждан в ближайшее время начнет действовать новый пропускной режим. Вместо справок для предприятий и организаций, действующих в Ростове, были введены новые разрешения, которые должны получить все городские компании, чья деятельность не приостановлена.
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