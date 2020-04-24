За последние сутки в Ростовской области выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусом

В Ростовской области ухудшилось самочувствие нескольких пациентов с коронавирусом. По состоянию на 24 апреля состояние семерых оценивается как тяжёлое&

Все тяжёлые пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние остальных оценивается как удовлетворительное. На стационарном лечении находятся 105 человек, в обсерваторе - 25.



В Ростовской области под медицинским наблюдением находятся 3 933 человека, из них на самоизоляции — 3 908. Заражённых зарегистрировали уже практически на всех территориях региона.

Ранее главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о том, что выход на плато в регионе ожидается в конце апреля-начале мая. Это будет возможно при строгом соблюдении карантинных норм.