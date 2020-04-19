Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 200 человек

Из них наибольшее число новых заболевших — 12 человек — из Ростова-на-Дону, семь — из Зверева, пять — из Новошахтинска, четыре — из Донецка. По два больных в Новочеркасске и Верхнедонском районе. Еще по одному больному — в Шахтах, Куйбышевском и Тарасовском районах.



Под медицинским наблюдением находятся 2095 человек, из них на самоизоляции по месту жительства — 2083. Снято с медицинского наблюдения 9907 человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 12 002 человека.

Всего проведено 15 023тестов на коронавирус, в т.ч. за последние сутки — 753. Запас — более 15 тысяч тест-систем.



По словам главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева, 60% зараженных коронавирусом жителей региона болеют в легкой форме.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

