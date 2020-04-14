В Ростовской области коронавирус подтвердили еще у 20 больных

Таким образом, общее количество больных новым вирусом в регионе достигло 98.



Напомним, вчера, 13 апреля, в области было зарегистрировано 26 новых заболевших. Это жители Ростова, Батайска, Донецка, Новошахтинска, Каменск-Шахтинска, Аксайского, Милютинского, Матвеево-Курганского и Сальского районов.

Напомним, что режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

