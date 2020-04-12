В Ростовской области зарегистрированы 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства региона со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор.
В Ростовской области COVID-19 обнаружен у еще 14 человек
Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 52 заболевших коронавирусом. При этом отмечается, что пять человек выздоровели.
«Новые 14 человек с подтвержденным коронавирусом – из разных территорий донского региона: пятеро из Ростова-на-Дону, трое из Мартыновского района, двое из Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов», – сказано в сообщении.
На сегодняшний день под наблюдением в стационарах остаются 88 человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии пребывают восемь человек, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2113 человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 9107 человек.
Режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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