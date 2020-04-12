В Ростовской области COVID-19 обнаружен у еще 14 человек

Таким образом, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 52 заболевших коронавирусом. При этом отмечается, что пять человек выздоровели.

«Новые 14 человек с подтвержденным коронавирусом – из разных территорий донского региона: пятеро из Ростова-на-Дону, трое из Мартыновского района, двое из Зверево, по одному – из Батайска, Донецка, Цимлянского и Октябрьского районов», – сказано в сообщении.

На сегодняшний день под наблюдением в стационарах остаются 88 человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии пребывают восемь человек, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2113 человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 9107 человек.