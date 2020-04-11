В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось

Режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Позднее власти внесли поправки в список ограничений, которые действуют на территории региона. В настоящее время, как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, прорабатываются варианты возможного смягчения мер по ограничению работы предприятий розничной торговли.