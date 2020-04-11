В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось

В Ростовской области выявили еще 9 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 38 человек.
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В Ростовской области выявили еще 9 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 38 человек.
Как ранее сообщала «Собака.ру» полностью оказалась закрыта на карантин городская больница № 6 в Ростове. Причиной стало нахождение в общей палате пациентки с коронавирусом. На момент закрытия на карантин в медучреждении проходили лечение 52 пациента.
Режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Позднее власти внесли поправки в список ограничений, которые действуют на территории региона. В настоящее время, как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, прорабатываются варианты возможного смягчения мер по ограничению работы предприятий розничной торговли.
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