18+

В Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось

В Ростовской области выявили еще 9 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 38 человек.

 

Как ранее сообщала «Собака.ру» полностью оказалась закрыта на карантин городская больница № 6 в Ростове. Причиной стало нахождение в общей палате пациентки с коронавирусом. На момент закрытия на карантин в медучреждении проходили лечение 52 пациента.

Режим самоизоляции был введен в Ростовской области с 31 марта. Позднее власти внесли поправки в список ограничений, которые действуют на территории региона. В настоящее время, как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, прорабатываются варианты возможного смягчения мер по ограничению работы предприятий розничной торговли.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день

 

Мария Езус,
Комментарии

Наши проекты