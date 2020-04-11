В Ростове городскую больницу закрыли на карантин из-за коронавируса

В рабочую группу по противодействию распространения коронавирусной инфекции обратились с жалобой пациенты горбольницы № 6. Они рассказали о том, что со 2 апреля 2020 года проходят лечение в указанном медучреждении с диагнозом пневмония. В оной с ними палате несколько дней находилась пациентка, у которой был подтвержден коронавирус.



«К моменту обнаружения коронавирусной инфекции в двух корпусах городской больницы № 6 на стационарном лечении находились 52 пациента. В связи с данным инцидентом в больнице был введен карантинный режим для больных, а также медицинских работников, у всех были взяты тесты на коронавирус», — говорится в сообщении.



Как ранее сообщала «Собака.ру», в настоящее время в Ростовской области зафиксировано 29 случаев коронавируса. Два пациента полностью излечились и были выписаны. Состояние двух оценивают как средней тяжести, еще один пациент находится на аппарате ИВЛ.

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