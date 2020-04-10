Такие данные приводит стопкоронавирус.рф. На данный момент на Дону общее число заболевших достигло 29 человек.

Пять новых больных коронавирусом зарегистрированы в Матвеев Кургане, Зверево, Донецке, Аксае и Ростове — по одному человеку в каждом пункте.



«Два контактных, три завозных. Состояние большей части пациентов — удовлетворительное. Но два пациента — средней тяжести и один на ИВЛ», — сказано в сообщении.



Как отмечают в пресс-службе губернатора региона, под медицинским наблюдением в донском регионе сейчас находятся 2 тыс. 518 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 2 тыс. 486 человек Лабораторное обследование на коронавирусную инфекцию на Дону прошли в общей сложности уже 6 тыс. 621 человек.



Напомним, 9 апреля выявили еще трех новых больных коронавирусом, днем ранее четыре случая заражения. При этом вечером 7 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о первом человеке в регионе, который выздоровел после коронавируса. Сейчас насчитывается двое выздоровевших.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

