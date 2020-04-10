Одного больного коронавирусом в донском регионе перевели на аппарат ИВЛ

Напомним, вчера стало известно, что двое из 24 зарегистрированных больных находятся в состоянии средней тяжести.



«Двое в состоянии средней тяжести, они в больнице на кислородной поддержке. Один из них 92 года рождения», — отметили в пресс-службе главы региона.

В настоящее время, по данным властей, под наблюдением медиков находятся 2 518 человек, из них по месту жительства — 2486 человек. Двое человек выздоровели — девушка, вернувшаяся из Таиланда, и молодой человек, побывавший во Франции.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

