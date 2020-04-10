Об этом в ходе брифинга рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Но это произойдет только в том случае, если люди будут выполнять требования властей и соблюдать режим самоизоляции, в том числе не гулять даже в одиночестве.

«Сложно понять, где вирус лучше себя чувствует. И даже при одиночных прогулках человек может прикоснуться к поручням, лавке или каким-либо другим поверхностям, на которых мог остаться коронавирус, а потом потереть глаза. Поэтому ради собственного здоровья и здоровья своих близких соблюдайте все необходимые меры», - отметила она.

Она также признала, что в ближайшие две недели в регионе будет наблюдаться ежедневный рост числа заболевших.