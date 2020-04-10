В течение двух недель Россия в целом и Ростовская область в частности выйдут на «плато» по заболеваемости коронавирусом. После это количество больных стабилизируется, либо заболеваемость пойдет вниз
Татьяна Быковская: "Через две недели мы выйдем на "плато" по заболеваемости коронавирусом"
Об этом в ходе брифинга рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.
Но это произойдет только в том случае, если люди будут выполнять требования властей и соблюдать режим самоизоляции, в том числе не гулять даже в одиночестве.
«Сложно понять, где вирус лучше себя чувствует. И даже при одиночных прогулках человек может прикоснуться к поручням, лавке или каким-либо другим поверхностям, на которых мог остаться коронавирус, а потом потереть глаза. Поэтому ради собственного здоровья и здоровья своих близких соблюдайте все необходимые меры», - отметила она.
Она также признала, что в ближайшие две недели в регионе будет наблюдаться ежедневный рост числа заболевших.
С 31 марта в Ростовской области действует режим самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook и наш Telegram канал - подборка главных новостей за день
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.