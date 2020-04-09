В Ростовской области по данным на 10:00 9 апреля выявили еще трех новых больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе губератора донского региона. Общее число заболевших составило 24 человека.
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В Ростовской области по данным на 10:00 9 апреля выявили еще трех новых больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе губератора донского региона. Общее число заболевших составило 24 человека.
Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 2656 человек.
Напомним, 8 Апреля в Ростовской области было зарегистрировано четыре новых больных.
«Это жители Ростова-на-Дону и Новочеркасска: по 2 в каждом городе. Их возраст — от 30 до 50 лет. Среди них есть как завозные, так и контактные», — отметили в пресс-службе главы региона.
По данным регионального правительства, состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Нет тех, кто был бы подключен к аппарату ИВЛ.
При этом вечером 7 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о первом женщине в регионе, выздоровевшей после коронавируса.
«Девушка, которая прилетела после отдыха из Таиланда, и первой среди дончан получила подтверждение диагноза по коронавирусу, прошла полный курс лечения и получила сегодня финальный отрицательный результат теста. Ожидаем, что завтра (8 апреля — прим. ред.) ростовчанка будет выписана из больницы», — было сказано в сообщении главы региона.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).
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