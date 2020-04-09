Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 2656 человек.



Напомним, 8 Апреля в Ростовской области было зарегистрировано четыре новых больных.

«Это жители Ростова-на-Дону и Новочеркасска: по 2 в каждом городе. Их возраст — от 30 до 50 лет. Среди них есть как завозные, так и контактные», — отметили в пресс-службе главы региона.



По данным регионального правительства, состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. Нет тех, кто был бы подключен к аппарату ИВЛ.



При этом вечером 7 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о первом женщине в регионе, выздоровевшей после коронавируса.



«Девушка, которая прилетела после отдыха из Таиланда, и первой среди дончан получила подтверждение диагноза по коронавирусу, прошла полный курс лечения и получила сегодня финальный отрицательный результат теста. Ожидаем, что завтра (8 апреля — прим. ред.) ростовчанка будет выписана из больницы», — было сказано в сообщении главы региона.



Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).