Второй человек выздоровел после коронавируса в донском регионе

«Молодой человек, прибывший из Франции, заболевание переносил легко», — сообщили в пресс-службе.



Напомним, первой выздоровевшей в области стала девушка, вернувшаяся из Таиланда. Ей же впервые и был поставлен диагноз на территории региона. Она прошла полный курс лечения и 7 апреля получила отрицательный результат теста.

По последним данным, всего в Ростовской области зарегистрировано 24 случая заражения новым типом коронавируса. В частности, 9 апреля стало известно о трех новых больных — двух жителях Ростова и одном жителе Аксая.



«Двое в состоянии средней тяжести, они в больнице на кислородной поддержке. Один из них 92 года рождения», — отметили в пресс-службе губернатора Ростовской области

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Ростовской области ввели режим всеобщей самоизоляции. Всем жителям Ростовской области запрещено покидать места своего проживания. Исключения составляют получение экстренной медицинской помощи, поход в продуктовый магазин или аптеку, вынос мусора и выгул домашних животных (только на расстоянии не более 100 м от дома).

