В Ростовской области еще у 4 человек подтвердили COVID-19

Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на федеральный Роспотребнадзор. Таким образом, сегодня в регионе зарегистрирован 21 заболевший человек и 1 выздоровевший.

Под наблюдением медиков сейчас находятся 2965 жителей донского края, из которых 2940 на самоизоляции по месту жительства. Тесты на коронавирус сдал уже 5691 житель области. Запаса тест-систем в регионе хватит еще на 10 847 исследований, ожидается поставка еще 3500 экспресс-систем.

Всего в регионе из-за пандемии COVID-19 медицинским наблюдением было охвачено 8416 человек.