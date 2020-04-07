«В последний раз переоснащение учреждения проводили более 10 лет назад», — уточняется в сообщении, технику доставят в конце 2020 года. Центр принимает пациентов из всех 55 муниципалитетов.

Добавим, что в общей сложности в Ростовской области в этом году отремонтируют 50 объектов здравоохранения. Планируется обновить фельдшерско-акушерские пункты, закупить машины скорой помощи и переоснастить медицинские организации оборудованием. «Развитие медпомощи селам должно быть направлено не только на установку новых ФАПов. Нужно решать и кадровые вопросы», — заявил ранее глава региона Василий Голубев.