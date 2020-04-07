

По его информации, на сегодняшний день распространение инфекции в Ростовской области характеризуется как "местное, контролируемое". В планах регионального Роспотребнадзора рассмотреть вопрос о том, чтобы организовать температурный мониторинг в аэропорту, железнодорожных и автовокзалах у прибывающих из других субъектов.

С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Ростове, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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