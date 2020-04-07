Почти 1,5 тысячи человек вошли в круг "контактных" с заболевшими коронавирусом в Ростовской области, врачи продолжают их обследование, сообщил глава управления Роспотребнадзора по области Евгений Ковалев на заседании штаба по предупреждению распространения коронавируса.
Под Ростовом исследуют круг контактировавших с больными COVID-19
По данным на 7 апреля, в регионе 17 заболевших коронавирусом. При этом, по словам Ковалева, некоторые из них были за рубежом, еще часть - заражены в России.
"На сегодня отмечаются случаи завоза инфекции из других территорий нашей страны с более сложной эпидобстановкой. Такие случаи у нас сегодня зарегистрированы в шести городах и районах области", - сказал глава управления.
Он отметил, что по всем 17 заболевшим анализы лабораторно подтверждены. "Определен круг контактных. На сегодня таких контактных почти 1,5 тысячи человек. Продолжается работа по их обследованию и помещению под медицинское наблюдение", - сказал Ковалев.
По его информации, на сегодняшний день распространение инфекции в Ростовской области характеризуется как "местное, контролируемое". В планах регионального Роспотребнадзора рассмотреть вопрос о том, чтобы организовать температурный мониторинг в аэропорту, железнодорожных и автовокзалах у прибывающих из других субъектов.
С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,21 миллиона случаев заражения, почти 67,6 тысячи человек скончались.
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