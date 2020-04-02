В Ростове компания «ОЗ-Коутингс» запустит производство антисептика на своей площадке, об этом сообщили в управлении информполитики правительства Ростовской области.

Известно, что проект был запущен в три недели. По данным управления, продукт соответствует рекомендациям ВОЗ и является актуальным на данный момент. Ежемесячно планируют производить до 100 тыс. пятилитровых канистр средства. Отгрузка товара начнется с 3 апреля 2020 года.

«В это непростое время способность высокотехнологичных компаний оперативно запустить линии производства социально значимых товаров выходит на первый план. Сейчас многие крупные игроки из самых разных отраслей стремятся внести свой вклад в борьбу с распространением эпидемии, и мы приветствуем инициативу Компании О3», – передает пресс-служба слова генерального директора VEB Ventures Олега Теплова.

Напоминаем, что в Ростовской области в настоящее время подтверждено 9 случаев коронавируса. Все они являются завозными, зараженные граждане недавно побывали в странах Европы и Америки. Сейчас все они госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

